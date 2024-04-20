В этом году в рамках нацпроекта «Культура» в Татарстане откроют 14 новых объектов

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Республика
20 апреля 2024  15:23
Автор:
Эндже Гарафиева

В 2024 году в Татарстане продолжается реализация трех региональных проектов – «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» – в рамках нацпроекта «Культура», сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Так, ожидается, что до конца года по всей республике появится 14 новых объектов.

Например, в Апастовском и Алькеевском районах построят новые сельские дома культуры на 45 и 100 мест. В Сармановском районе капитально отремонтируют Сармановскую детскую школу искусств им. И.Г.Шакирова, а в Зеленодольском – театр и музей.

Также пройдут ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия «Валяльная фабрика Родигиных, 1870-е гг.», расположенного в Кукморском районе.

Кроме этого, планируется, что 1,2 тысячи татарстанцев пройдут повышение квалификации.

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