 В этом году в Татарстане планируется открыть еще 13 глэмпингов
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В этом году в Татарстане планируется открыть еще 13 глэмпингов

Инвестиции в развитие этой сферы туризма в республике составят более полумиллиарда рублей.

Республика
26 января 2022  17:54
Автор:
Николай Лукоянов

В 2022 году в Татарстане собираются создать еще 13 глэмпингов. Общий объем планируемых инвестиций на создание новых глэмпингов и поддержание работы имеющихся 14 глэмпингов в РТ составит 595,6 млн рублей. Об этом сообщила на коллегиии Госкомитета РТ по туризму руководитель Департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» Оксана Саргина.

«Глэмпинги работают в 44 регионах России из 85. Татарстан не только входит в их число, но и занимает место в топе лидеров по развитию этого направления туризма», – рассказала она на коллегии.

Среди 13 регионов-лидеров России по количеству глэмпингов Татарстан занимает девятое место, разделяя позицию со Свердловской областью. Первое место занимает Московская область, второе – Краснодарский край, и третье – Республика Алтай.

За 2021 года татарстанские глэмпинги посетило 20 тыс. человек, количество рабочих мест, созданных на их базе, – 108.

 

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