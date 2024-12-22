В этом году в Татарстане удалось отговорить от абортов почти 60% женщин

В Татарстане продолжает свою деятельность Центр кризисной беременности, который оказывает поддержку тем, кто сталкивается с выбором – прервать или сохранить беременность. Об этом в прямом эфире сообщил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

«Эффективность работы по убеждению женщин не прерывать беременность в 2023 году составила около 27%. Мы даже не достигали отметки в 30%. Однако в этом году этот показатель возрос до 57,8%», – отметил Миннуллин.

Женщины, желающие сделать аборт без медицинских показаний, сначала проходят консультацию в женской консультации по месту жительства. Если после общения с врачами женщина все же решает прервать беременность, ее направляют в Центр кризисной беременности в Казани, где с ней работают психологи и акушеры-гинекологи.

По словам Миннуллина, на данный момент работа в этом направлении налажена «очень хорошо». Благодаря этому удалось сохранить 1 650 беременностей, и на данный момент на свет появилось 441 дитя.