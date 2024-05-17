В этом году в Татарстане запустят платную трассу Алексеевское – Альметьевск

Татарстан в этом году планирует запустить платную трассу Алексеевское — Альметьевск, сообщил Раис республики Рустам Минниханов на сессии KazanForum. Минниханов отметил, что это беспрецедентное решение в сфере транспортной инфраструктуры. Он также упомянул, что за три года была построена скоростная трасса М12 от Москвы до Казани, и Татарстан теперь строит дорогу в сторону Оренбурга.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан является одним из ведущих регионов России, с валовым региональным продуктом более 4,3 трлн рублей в прошлом году и объемом промышленного производства свыше 4,7 трлн рублей. Региону необходимы рынки сбыта, особенно с учетом изменения направлений контактов с Запада на Восток, что делает выходы на южные моря стратегически важными для страны.

Товарооборот Татарстана со странами ОИС вырос на 83% в прошлом году, что требует эффективной транспортной логистики, подчеркнул Минниханов. Он отметил перспективность как западных, так и восточных направлений и важность использования водного транспорта по Каме, Волге и Каспийскому морю, который является самым дешевым видом перемещения грузов.

Минниханов также добавил, что Татарстан активно сотрудничает с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и рассматривает возможность работы с Афганистаном. Все транспортные коридоры важны для региона, учитывая его значительное производство промышленной, нефтехимической и сельскохозяйственной продукции, включая продукцию по стандарту «Халяль».