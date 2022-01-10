В этом году в Казани отремонтируют аварийный коллектор на улицах Чистопольской, Амирхана и Ямашева

В Казани проведут реконструкцию аварийного коллектора на улицах Чистопольской, Амирхана и Ямашева. Об этом сообщает мэрия города.

Проведение работ оценили в 1,6 млрд рублей., отремонтировать планируется 2 километра аварийных участков.

На этом участке дороги уже было устранено 9 аварий, сам же северный коллектор появился в городе в 1985 году. Всего же в прошлом году на участке, где проходит коллектор произошло 25 провалов свода.

Реконструкция коллектора должна избавить город от постоянных провалов дороги, в которые нередко падают автомобили.