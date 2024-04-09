В эту субботу в Казани блогеры и активисты будут бороться с борщевиком

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Город
9 апреля 2024  10:31
Автор:
Эндже Гарафиева

Организаторы экологической акции отмечают, что сейчас наступило самое подходящее время для борьбы с этим ядовитым растением.

13 апреля в Русско-Немецкой Швейцарии запланирована масштабная акция-субботник под названием «Стопборщевик», куда приглашены все желающие. Рекомендуют надевать закрытую одежду, брать перчатки и защиту для лица.

Участников субботника будут ожидать интересные экскурсии и рассказы от биолога Антона Бортякова и активиста Тимура Ескараева.

Акция стартует в 11:00. Место встречи – дом номер 16 на улице Бари Галеева.

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В эту субботу в Казани блогеры и активисты будут бороться с борщевиком
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