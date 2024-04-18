В эту субботу в Казани планируют завершить отопительный сезон

Власти Казани планируют завершение отопительного сезона в предстоящую субботу, 20 апреля.

Это связано с тем, что в ближайшие дни установится аномально теплая погода до +27. Согласно поставновлению Правительтсва РФ, решение об окончании отопительного сезона принимается по истечении 5 дней, в течение которых среднесуточная температура за окном выше +8 градусов.

Запуск тепла в столице Татарстана стартовал 5 октября. Отопительный сезон в городе в 2024 году продлился 198 дней. Всего были снабжены теплом больше 5,5 тысяч домов и 850 социальных объектов, многие из них досрочно.