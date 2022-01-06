 В ФГОС включили новый учебный предмет «Государственный язык республик РФ»
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В ФГОС включили новый учебный предмет «Государственный язык республик РФ»

Родители сами выберут, будет ли их ребенок посещать этот урок.

Республика
6 января 2022  17:28
Автор:
Карина Кострулева

В новых ФГОС определили учебный предмет «Государственный язык республик Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

По словам министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, предмет «Государственный язык Республики Татарстан — татарский язык» будет включен в обязательную часть учебного плана по заявлению родителей.

Родители сами выберут для ребенка, какой предмет он будет посещать — либо «Государственный язык Республики Татарстан — татарский язык», либо «Родной язык».

При этом уже сейчас примерные программы обучения по новому предмету разработаны и включены в федеральный реестр.

«Каждый гражданин имеет право на изучение своего родного языка, а мы создаем условия. Выбор языка — за родителями, а предмет в учебном плане есть», — подчеркнул Хадиуллин.

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