В Казани пройдет выставка картин Николая Рериха из Русского музея

В казанской Галерее современного искусства ГМИИ РТ 14 декабря пройдет выставка Николая Рериха из собрания Государственного Русского музея. Церемония открытия состоится в 17:00.

На выставке будут представлены более 70 картин художника. Посетители смогут также увидеть экспонаты из коллекций Государственного музея изобразительнвх искусств РТ, Национального музея, Этнографического музея КФУ и отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки КФУ.

Особенностью выставки станет тематическая мультимедийная программа с интерактивными эффектами в двусветном пространстве галереи.

Работа экспозиции продлится до 22 марта 2022 года.

В 1903-1904 годах Рерих со своей супругой посещал Казань, где написал картину «Башня Сююмбике». Также 1914 году Рерих пишет картину на тему взятия Казани для строящегося в Москве Казанского вокзала.

Он всегда обращал внимание на корни разных народов, и после погружения к истокам выдавал свое видение событий прошлого с уникальными композиционными решениями. Именем художника названы около 80 обществ в Европе, Америке, Азии.