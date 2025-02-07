В ГД предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными

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Россия/Мир
7 февраля 2025  09:13

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев из партии «Справедливая Россия — За правду» объявил о подготовке законопроекта, предлагающего сделать Пасху и День Святой Троицы выходными днями. Оба праздника выпадают на воскресенье, и речь идет о дополнительном выходном в понедельник, сообщает РИА Новости.

Гусев подчеркнул, что эти мероприятия не только важные события, но и значимые моменты, наполненные радостью, теплом и семейными традициями. «Чтобы придать этим дням ещё большую значимость, мы предлагаем подобный законопроект», — отметил он.

Парламентарий уверен, что это даст людям возможность проводить больше времени с близкими, насладиться уютом семейного общения и укрепить традиции для будущих поколений.

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В ГД предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными