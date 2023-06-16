 В ГИБДД Казани напомнили о порядке пересдачи практического экзамена для получения прав
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В ГИБДД Казани напомнили о порядке пересдачи практического экзамена для получения прав

Для повторной пересдачи вождения необходимо обратиться по адресу: улица Актайская, 2, кабинет №4.

Город
16 июня 2023  16:22
Автор:
Эдуард Салихов

В Госавтоинспекции Казани напомнили о порядке пересдачи практического экзамена для получения водителського удостверения. Для повторной пересдачи вождения необходимо обратиться по адресу: улица Актайская, 2, кабинет № 4 

Как пояснил начальник экзаменационного отдела ГИБДД УМВД РФ по столице РТ Ирек Сабиров: «Для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен, назначается повторный экзамен, который проводится не ранее чем через 7 и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего несданного практического экзамена».

Отмечается, что если кандидат не сдал экзамен с третьей и последующих попыток, пересдать ему разрешат не ранее чем через один и не позднее чем через три месяца со дня проведения экзамена.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани автоинспекторы напомнили водителям правила проезда ж/д путей. Нарушение правил при проезде железнодорожных путей наказывается штрафом в 5 тыс. рублей или лишением прав от 3 до 6 месяцев.

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