В ГИБДД РТ напомнили правила движения автомобиля в непогоду

Татарстанским автомобилистам напомнили золотое правило автодорожного движения: тише едешь, дальше будешь.

news_top_970_100
Республика
15 января 2024  20:20
Автор:
Дмитрий Смирнов

Сотрудники Госавтоинспенкии Татарстана еще раз предупредили всех водителей, выезжающих на дорогу в условиях ухудшения погодных условий, о том, что стоит быть вдвойне осторожными. Так, избежать аварийной ситуации помогут простые правила: следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В ГИБДД РТ напомнили правила движения автомобиля в непогоду
В Татарстане будут ходить по домам и рассказывать о возможности проголосовать
91% татарстанцев знают о существовании маткапитала
В Казани любителей дрифта привлекли к ответственности за маневры перед Кремлем
Четверо мужчин предстанут перед судом в Татарстане по обвинению в совершении тяжких преступлений
Короткое замыкание электрической вытяжки мангала привело к пожару в казанском отеле «Астория»
Лучшие детские спектакли республики можно увидеть онлайн
Более полсотни тысяч семей в Татарстане получают помощь от государства