В ГИБДД РТ напомнили правила движения автомобиля в непогоду

Сотрудники Госавтоинспенкии Татарстана еще раз предупредили всех водителей, выезжающих на дорогу в условиях ухудшения погодных условий, о том, что стоит быть вдвойне осторожными. Так, избежать аварийной ситуации помогут простые правила: следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.