В ГИБДД сообщили, как будут работать казанские подразделения в день Ураза-байрам

ГИБДД по Казани сообщает, что 10 апреля казанские подразделения будут работать по особому графику.

Зарегистрировать автотранспортные средства можно будет в следующих автосалонах:

• «ТТС» (Декабристов, 81В, Пр. Победы, 194):

- приём граждан с 09.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00);

• «КАН АВТО» (Сибирский тракт, 48, Оренбургский тракт, 209Б):

- приём граждан с 10.00 до 19.00 (обеденный перерыв с 14.00 до 15.00);

При этом 10 апреля не будет вестись прием в филиале ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу Проспект Победы, 214.

В отделении №1 (Оренбургский тракт, 5) и отделении №2 (Тэцевская, 5) граждан будут принимать с 8 до 17 часов с обеденным перерывом с 13 до 14 часов.

ГИБДД напоминает о возможности сэкономить время при регистрационных действиях, если воспользоваться порталом Госуслуг.