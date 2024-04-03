В ГИБДД сообщили, как будут работать казанские подразделения в день Ураза-байрам

В этом году 10 апреля отмечается один из главных мусульманских праздников - Ураза-байрам. Этот день был объявлен выходным, соответствующий указ был подписан Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

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Республика
3 апреля 2024  16:51
Автор:
Владислав Косолапкин

ГИБДД по Казани сообщает, что 10 апреля казанские подразделения будут работать по особому графику.

Зарегистрировать автотранспортные средства можно будет в следующих автосалонах:

•    «ТТС» (Декабристов, 81В, Пр. Победы, 194):
- приём граждан с 09.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00);
• «КАН АВТО» (Сибирский тракт, 48, Оренбургский тракт, 209Б):
- приём граждан с 10.00 до 19.00 (обеденный перерыв с 14.00 до 15.00);

При этом 10 апреля не будет вестись прием в филиале ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу Проспект Победы, 214.

В отделении №1 (Оренбургский тракт, 5) и отделении №2 (Тэцевская, 5) граждан будут принимать с 8 до 17 часов с обеденным перерывом с 13 до 14 часов.

ГИБДД напоминает о возможности сэкономить время при регистрационных действиях, если воспользоваться порталом Госуслуг.

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