В голосовании за объекты благоустройства уже приняли участие больше 10 млн россиян

До конца апреля на сайте gorodsreda.tatar.ru выберут победителей Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства. По данным Минстроя РФ, в нем уже приняли участие 10,4 млн человек.

Жители России могут, отвечая на вопросы, улучшить жизнь своих близких, соседей и земляков. Достаточно потратить 10 минут времени, чтобы выбрать общественные пространства для благоустройства.

Чем больше будет отдано голосов, тем больше объектов будут благоустроены в 2025 году.

Всего на обсуждение вынесены 5,4 тысяч объектов, а из Татарстана – это 273 общественных пространства и 1,6 тысяч дворовых территорий.

В прошлом году в республике благодаря этому голосовании определили наиболее востребованные площадки и благоустроили 255 объектов на 24 млрд рублей.

Голосование доступно по ссылке до 30 апреля.