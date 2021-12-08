В Гонконгском университете впервые сфотографировали омикрон-штамм COVID-19

Ученые из университета Гонконга впервые сумели сфотографировать омикрон-штамм COVID-19. Об этом опубликована статья на сайте университета.

Многократно увеличив специальными приборами, ученые смогли рассмотреть новый штамм. Он предоставляет собой скопление характерных сферообразных объектов с шипами в виде короны на их поверхности.

Фото: © med.hku.hk

Изначально гонконгские исследователи сделали электронную микрофотографию клетки почки обезьяны, которая была инфицирована омикроном. На ней ученые заметили повреждения с набухшими везикулами, которые содержали вирусные частицы.