 В Гонконгском университете впервые сфотографировали омикрон-штамм COVID-19
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В Гонконгском университете впервые сфотографировали омикрон-штамм COVID-19

Вирусные частицы выглядят как скопление характерных сферообразных объектов с шипами в виде короны на их поверхности.

Истории
8 декабря 2021  09:15
Автор:
Ольга Ильина

Ученые из университета Гонконга впервые сумели сфотографировать омикрон-штамм COVID-19. Об этом опубликована статья на сайте университета.

Многократно увеличив специальными приборами, ученые смогли рассмотреть новый штамм. Он предоставляет собой скопление характерных сферообразных объектов с шипами в виде короны на их поверхности.

Фото: © med.hku.hk

Изначально гонконгские исследователи сделали электронную микрофотографию клетки почки обезьяны, которая была инфицирована омикроном. На ней ученые заметили повреждения с набухшими везикулами, которые содержали вирусные частицы.

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