В городе Агрыз 18-летний «курьер» в мошеннической схеме получил 4,5 года тюремного заключения

В апреле прошлого года группа злоумышленников сделала звонки на домашние телефоны пожилых людей в Агрызе, представляясь следователями. Они сообщили ложную информацию, утверждая, что родственники пенсионеров попали в автомобильную аварию. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Следуя схеме «Ваш родственник попал в беду», мошенники сумели убедить пожилых людей передать «курьеру» по 100 тыс. рублей от каждого.

Позже осужденный, действуя в соответствии с заранее определенной ролью, забрал у жертв 300 тыс. рублей, лично явившись по указанным адресам.

Суд, учитывая мнение прокуратуры Агрызского района, назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.