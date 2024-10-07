В городе Агрыз 18-летний «курьер» в мошеннической схеме получил 4,5 года тюремного заключения

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Республика
7 октября 2024  15:32
Автор:
Назиля Фахрутдинова

В апреле прошлого года группа злоумышленников сделала звонки на домашние телефоны пожилых людей в Агрызе, представляясь следователями. Они сообщили ложную информацию, утверждая, что родственники пенсионеров попали в автомобильную аварию. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Следуя схеме «Ваш родственник попал в беду», мошенники сумели убедить пожилых людей передать «курьеру» по 100 тыс. рублей от каждого.

Позже осужденный, действуя в соответствии с заранее определенной ролью, забрал у жертв 300 тыс. рублей, лично явившись по указанным адресам.

Суд, учитывая мнение прокуратуры Агрызского района, назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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