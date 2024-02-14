В Госавтоинспекции Татарстана предупредили водителей о гололедице

Сегодня, 14 февраля, в некоторых районах ожидается понижение температуры воздуха до -28˚, на дорогах возможна гололедица.

Водителей призывают быть осторожными на дороге в связи с похолоданием. По возможности воздержаться от дальних поездок.

Наибольшей опасности при низкой температуре подвергаются водители и пассажиры автомобилей на дизельном топливе, которое не выдерживает мороза и замерзает.

Возможны проблемы в работе аккумулятора и световых приборов, что может привести к аварийным ситуациям.

При наступлении морозов автомобилисты должны проводить тщательный осмотр транспорта перед поездкой, проверить заряд аккумулятора, давление в шинах и электрику, взять с собой теплую одежду и обувь, телефон, запас горючего и продовольствия. Необходимо известить родственников, знакомых о времени отъезда и планируемом времени прибытия.

У метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие, появиться вялость, сонливость, при которых снижается концентрация внимания и скорость реагирования на дорожные ситуации. Эти симптомы являются фактором риска для водителей.

По прогнозам синоптиков морозы сохранятся вплоть до субботы, 17 февраля.