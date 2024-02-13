В Госавтоинспекции Тататарстана напомнили, что за катание на «ватрушках» положен штраф

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Республика
13 февраля 2024  10:20
Автор:
Эндже Гарафиева

Речь идет о катании на тюбингах, санках, сноуборде и других приспособлениях, прикрепленных к транспортным средствам.

Водитель автомобиля-буксира не имеет возможности контролировать то, что происходит позади транспортного средства, поэтому подобные выезды могут привести к трагедии или, как минимум, травмам для катающегося.

В ведомстве рассказали, что в Нурлатском районе автоинспекторы заметили автомобиль Volkswagen, водитель которого буксировал закрепленный на веревке за ним тюбинг.

Все происходящее участники воспринимали как безобидное веселое развлечение, не задумываясь, какие могут быть последствия.

За данное правонарушение водитель привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ, санкция которой предусматривает наложение административного штрафа в размере 1 000 рублей.

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