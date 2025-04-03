В Госдуме готовят законопроект о реформе ЕГЭ

После завершения экзаменационной кампании в Госдуму может быть внесён доработанный законопроект об отмене или существенном изменении системы ЕГЭ. Об этом заявил глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), пишет РИА Новости.

Ключевые моменты:

Решение будет принято после анализа итогов экзаменационной кампании 2024 года

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«ЕГЭ как термин уже раздражает людей», — отметил Нилов

Законопроект может предусматривать как полную отмену, так и серьёзную корректировку системы

Депутаты намерены использовать свежие данные для обоснования реформы системы оценки знаний. Окончательные предложения будут сформированы после изучения результатов текущей экзаменационной кампании и эксперимента по среднему специальному образованию.