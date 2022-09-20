 В Госдуме РФ поддержали идею запретить продажу жидкостей для вейпов детям
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В Госдуме РФ поддержали идею запретить продажу жидкостей для вейпов детям

В настоящее время нормы содержания различных химических веществ в жидкостях для вейпов отсутствуют.

Россия/Мир
20 сентября 2022  14:06
Автор:
Карина Кострулева

В Государственной Думе РФ поддержали идею уполномоченного по правам ребенка в РТ Ирины Волынец на запрет продажи безникотиновых смесей для электронных сигарет детям. Об «КВ» сообщила Ирина Волынец. 

Обращение детского омбудсмена было направлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Инициативу одобрили в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Минздрава РФ. Там прокомментировали, что в настоящее время нормы содержания различных химических веществ в жидкостях для вейпов отсутствуют. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане хотят ограничить продажу несовершеннолетним энергетиков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ. Зампредседателя комитета Александр Чубаров отметил, что опасность представляют также газовые зажигалки и баллоны, в которых содержится сжиженный углеводородный газ для их заправки. Депутат подчеркнул, что среди молодежи наблюдается тенденция использовать газ для токсического опьянения.

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