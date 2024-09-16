В Госдуму будет представлен законопроект, касающийся уголовного наказания за использование дипфейков

Инициативу, предусматривающую наказание за мошеннические действия с применением дипфейков, в виде лишения свободы на срок до шести лет и ограничения свободы до полутора лет, представят глава комитета по труду Ярослав Нилов и Алексей Пушков, возглавляющий комиссию по информационной политике в Совете Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

В соответствии с предложением, статью 159 Уголовного кодекса России (мошенничество) планируется дополнить пунктом, касающимся мошенничества с использованием изображений или голосов потерпевших, а также биометрических данных, которые могут быть как фальсифицированными, так и искусственно созданными.

За данное преступление предполагается установить штраф до 400 тысяч рублей, что аналогично двум годовым заработкам осужденного, либо назначить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет или принудительные работы на пять лет с возможным ограничением свободы на два года или без такового. Кроме того, за это преступление можно будет назначить лишение свободы сроком до шести лет, с ограничением свободы на полтора года или без него.

Законопроект также добавляет в ряд статей УК России, касающихся клеветы, мошенничества, вымогательства и других преступлений, новый квалифицирующий признак, применяемый к лицам или группам лиц, использующим технологии дипфейков при совершении преступлений, пояснил Нилов.