В госрезерв Татарстана передали два крупных участка Казани

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Республика
3 октября 2024  12:35
Автор:
Эндже Гарафиева

Два земельных участка в Казани общей площадью более 45 гектаров перешли в собственность государственного резерва Татарстана. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации города.

Как следует из документа, речь идет об участке площадью 45 гектаров в жилом массиве Залесный и участке площадью 0,47 гектара на улице 2-я Газонная. Оба участка относятся к категории земель населенных пунктов и предназначены под многоквартирную застройку.

Пока неизвестно, какие планы у властей республики на эти территории.

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