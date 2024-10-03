В госрезерв Татарстана передали два крупных участка Казани

Два земельных участка в Казани общей площадью более 45 гектаров перешли в собственность государственного резерва Татарстана. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации города.

Как следует из документа, речь идет об участке площадью 45 гектаров в жилом массиве Залесный и участке площадью 0,47 гектара на улице 2-я Газонная. Оба участка относятся к категории земель населенных пунктов и предназначены под многоквартирную застройку.

Пока неизвестно, какие планы у властей республики на эти территории.