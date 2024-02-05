В Госсовете РТ обсудили организационные вопросы грядущих выборов Президента РФ

На повестке дня стояла информация, которую Госсовету представила ЦИК РТ. Депутаты рассмотрели вопросы, связанные с законодательным и организационным обеспечением выборов Президента РФ.

На заседании комитета заместитель председателя ЦИК РТ Андрей Нефедов представил информацию о законодательном и организационном обеспечении проведения выборов Президента Российской Федерации в 2024 году. Он отметил, что порядок выборов Президента определяется федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации», который отражает основные принципы проведения выборов и избирательные права граждан.

Выборы Президента проводятся по единому федеральному избирательному округу, включающему всю территорию страны. В соответствии со статьей 81 Конституции Президент избирается сроком на шесть лет гражданами России на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Голосование назначено на 17 марта, и будет проводиться в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. В республике будет работать 2767 участковых избирательных комиссий, включая 45 в местах временного пребывания избирателей.

Количество избирателей на территории республики на 1 января составляет 2 млн 926 тыс. 633 человека. Голосование проводится с 8.00 до 20.00 по местному времени. Видеотрансляция будет осуществляться на 966 избирательных участках.

Заместитель председателя Комитета Хафиз Миргалимов отметил, что выборы должны пройти чисто и честно, и участникам выборной кампании следует предоставить все возможности использовать свое избирательное право. Комитет принял информацию к сведению и рекомендовал обеспечить проведение выборной кампании на высоком организационном уровне в соответствии с законодательством.

Кроме того, на заседании рассмотрены республиканские законопроекты о местном самоуправлении и государственной гражданской службе, включая установление единой формы анкеты при поступлении на службу и обязанность сообщать изменения в данных.