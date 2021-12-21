В учреждениях культуры Татарстана запланировано более 400 новогодних мероприятий

В государственных учреждениях Татарстана запланировано более 400 новогодних мероприятий для детей, семей и индивидуальных посетителей. Об этом сообщила министр культуры Ирада Аюпова.

В государственных музеях для татарстанцев организовали более 50 новогодних мероприятий, в государственных театрах более 250 уникальных событий, а на площадках концертных организаций – более 100.

Также министр культуры напомнила, что в республике действует правило 70%-й заполняемости зала, а из-за высокого спроса продажа билетов на новогодние представления и спектакли уже заканчивается.