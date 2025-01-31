В Грозном впервые за 10 лет родились четверняшки

В республиканском перинатальном центре Грозного произошло редкое событие — на свет появились четверняшки. Это первый случай за последнее десятилетие в Чечне. Роды успешно приняли акушеры центра, о чем сообщила главный врач Айна Магомадова в интервью телеканалу «Россия».

Молодая мама, Асия Субботина, родила двух мальчиков и двух девочек. Общий вес новорожденных составил менее 8 килограммов, но дети быстро начали набирать вес. Медики не выявили у малышей никаких патологий, поэтому все четверо были выписаны из центра в один день.

«Мы гордимся тем, что смогли оказать квалифицированную помощь в такой сложной ситуации, как многоплодная беременность», — отметила Магомадова.

Этот случай стал значимым событием для медицинского сообщества республики, подтвердив высокий уровень подготовки специалистов перинатального центра.