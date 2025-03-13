В ГЖИ Татарстана рекомендуют проверять обоснованность тарифов, установленных УК

Госжилинспекция РТ в ходе проверок установила факты незаконного превышения тарифов на жилищные услуги в двух домах в Зеленодольском районе и в Набережных Челнах. Застройщики, сдавшие эти дома, заключили договоры с Управляющими компаниями, которые, в свою очередь, установили тарифы на свои услуги с пятикратным превышением в некоторых случаях муниципальных, сообщает пресс-служба ведомства.

В контролирующий орган вначале поступили заявления о внесении изменений в реестр лицензий от ООО УК «ДОМиКО» из Набережных Челнов и ООО «УК «Зеленая долина» из села Айша. Данные компании изъявили желание обслуживать следующие дома: в Автограде - дом №13 по улице Жданова, в Зеленодольском районе – дом №5 в микрорайоне Зеленая долина.

Стоит отметить, что эти УК – временные, пока жильцы не выберут своих. По закону первые три месяца их обслуживают те, кого выбрал застройщик. И если новоселы будут пассивны, то останутся с чужим выбором и повышенными тарифами. Новоселы, получая ключи, возможно, не заметили, что полностью согласны с установленными тарифами. И вряд ли интересовались, какие тарифы у соседей. К примеру, уборка придомовой территории у «Зеленой долины» стоит 5,20 рублей за квадратный метр. А муниципальный тариф - 90 копеек за квадратный метр. Далее, здесь же управление жилым фондом - 4,80 рублей с квадратного метра, а установленный муниципалитетом – 3 рубля.

УК «ДОМиКО» за содержание контейнерной площадки берет 2,41 рубля с квадратного метра., а муниципалитет установил тариф – 41 копейка. Управление жилищным фондом – 6,40 рублей (муниципальный – 3,75 рублей), уборка мест общего пользования – 5,18 рублей (муниципальный – 3,93 рублей), текущий ремонт жилых зданий и благоустройство придомовой территории – 6,72 рублей (муниципальный – 4,07 рублей).

В ГЖИ РТ напомнили, что жилищные тарифы устанавливают муниципальные власти. Собственники могут принять свои тарифы, повышенные, но только на общем собрании собственников. Никто не имеет права навязывать им тарифы выше установленных муниципалитетом.

Инспектора призывают жильцов данных домов: ждем от вас официальные обращения. Тогда УК за превышение полномочий привлекут к административной ответственности, а они смогут значительно сэкономить на жилищных платежах. И, пока не истек временный период, стоит принять решение об управлении домом.