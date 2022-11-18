Сотрудники УФСИН задержали казанца при попытке перебросить наркотики в колонию на стреле арбалета

Сотрудники УФСИН России по РТ совместно с сотрудниками исправительной колонии №2 задержали казанца 1995 года рождения, который подозревается в попытке перебросить запрещенных предметов на режимную территорию.

При его досмотре изъяли примотанный липкой лентой к стреле арбалета сверток с веществом неопределяемой консистенции. Последующая экспертиза показала, что злоумышленник собирался перебросить на режимную территорию 18,8 грамм гашиша и 15,1 грамм марихуаны.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Татарстану.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане трое осужденных обвиняются в создании запрещенной на территории России экстремистской организации АУЕ* в исправительной колонии.