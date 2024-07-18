В Иннополисе откроется первая в России роботизированная гостиница 4*

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Республика
18 июля 2024  13:06
Автор:
Эндже Гарафиева

К сентябрю в Иннополисе планируют открыть первую в России роботизированную гостиницу, сообщил мэр города Дмитрий Вандюков.

Четырехзвездочный отель на 44 номера, включая люксы и двухкомнатные апартаменты, будет отличаться практическим отсутствием персонала и использованием роботов для уборки номеров и обслуживания гостей.

В гостинице будут предусмотрены кухни, два ресторана, конференц-зал, переговорные комнаты, тренажерный зал и лобби-бар. За комфортом гостей будет следить искусственный интеллект.

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