В Иннополисе откроется первая в России роботизированная гостиница 4*

К сентябрю в Иннополисе планируют открыть первую в России роботизированную гостиницу, сообщил мэр города Дмитрий Вандюков.

Четырехзвездочный отель на 44 номера, включая люксы и двухкомнатные апартаменты, будет отличаться практическим отсутствием персонала и использованием роботов для уборки номеров и обслуживания гостей.

В гостинице будут предусмотрены кухни, два ресторана, конференц-зал, переговорные комнаты, тренажерный зал и лобби-бар. За комфортом гостей будет следить искусственный интеллект.