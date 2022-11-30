 В Иннополисе планируют запустить производство материнских плат в 2023 году
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В Иннополисе планируют запустить производство материнских плат в 2023 году

Сборку матплат начнут уже в 1 квартале следующего года.

Республика
30 ноября 2022  16:17
Автор:
Роза Габитова

Казанская группа компаний ICL планирует начать производить материнские платы в Иннополисе в 2023 году. Об этом сообщила генеральный директора компании Евгения Степанова. 

Гендиректор отметила, что сборку матпалт хотят начать уже в первом квартале следующего года, а в третьем — ввести в эксплуатацию основную часть производства. 

Строительство завода в Иннополисе обойдется в порядка 2 млрд рублей. Республика построит здание, а ICL закупит оборудование. 

На начальном этапе компанию будет выпускать 300 тыс. матплат в гол, а в дальнейшем до 1 млн штук, заявила Степанова.

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