В Иннополисе планируют запустить производство материнских плат в 2023 году

Казанская группа компаний ICL планирует начать производить материнские платы в Иннополисе в 2023 году. Об этом сообщила генеральный директора компании Евгения Степанова.

Гендиректор отметила, что сборку матпалт хотят начать уже в первом квартале следующего года, а в третьем — ввести в эксплуатацию основную часть производства.

Строительство завода в Иннополисе обойдется в порядка 2 млрд рублей. Республика построит здание, а ICL закупит оборудование.

На начальном этапе компанию будет выпускать 300 тыс. матплат в гол, а в дальнейшем до 1 млн штук, заявила Степанова.