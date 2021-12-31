 В Иннополисе создали Telegram-бот, который генерирует поздравительные открытки
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В Иннополисе создали Telegram-бот, который генерирует поздравительные открытки

Достаточно указать, кого нужно поздравить, и бот сам сгенерирует открытку.

Республика
31 декабря 2021  10:38
Автор:
Николай Лукоянов

В Иннополисе создали Telegram-бот, который генерирует поздравительные открытки.

Чтобы получить сгенерированную открытку, достаточно просто указать, кого из друзей или родственников хочется поздравить.  И тогда бот сам сгенерирует открытку и отошлет ее адресату. 

В команде пояснили, что поводом для создания проекта послужил интерес к открыткам, которые каждый получает от своих родственниках в разных мессенджерах, а точнее к их бесчисленному количеству. Разработчики даже предположили, что существует «какая-то глобальная база с бабушкой во главе». 

«Мы решили создать подобный сервис, чтобы внуки и внучки могли оперативно отправлять поздравления в ответ», – рассказал один из участников команды разработчиков стартапа.

Попробовать сгенерировать открытку можно здесь.

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