В Иннополисе создали Telegram-бот, который генерирует поздравительные открытки.

Чтобы получить сгенерированную открытку, достаточно просто указать, кого из друзей или родственников хочется поздравить. И тогда бот сам сгенерирует открытку и отошлет ее адресату.

В команде пояснили, что поводом для создания проекта послужил интерес к открыткам, которые каждый получает от своих родственниках в разных мессенджерах, а точнее к их бесчисленному количеству. Разработчики даже предположили, что существует «какая-то глобальная база с бабушкой во главе».

«Мы решили создать подобный сервис, чтобы внуки и внучки могли оперативно отправлять поздравления в ответ», – рассказал один из участников команды разработчиков стартапа.

Попробовать сгенерировать открытку можно здесь.