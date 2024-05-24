В Иннополисе тестируется беспилотный автобус без руля и педалей

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Республика
24 мая 2024  17:57
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане начал курсировать беспилотный электробус, работающий без руля и педалей. Его маршрут объединяет Университет Иннополис и Иннопарк с остановкой у Технопарка имени Попова.

В тестовом режиме трехкилометровый маршрут электробус проезжает за 20 минут. Систему автономного управления разработали инженеры магнитогорского стартапа «Автономные робототехнические системы» совместно с Центром беспилотных технологий Университета Иннополис.

Беспилотный автобус движется с максимальной безопасной скоростью 10 км/ч, совершая по расписанию 2-3 рейса в день, каждый длиной по 3 км. Он перевозит сотрудников и студентов ИТ-вуза между главным зданием и Иннопарком. Полной зарядки электробуса хватает на 160 км пути или примерно 10 дней работы. В салоне могут разместиться 10 пассажиров, и он оснащен системами кондиционирования и подогрева.

Для безопасности пассажиров в автобусе работает оператор, который контролирует обстановку и управляет скоростью при необходимости. Автобус оборудован тремя лидарами, ультразвуковыми датчиками, радаром и камерой для отслеживания дорожной обстановки и элементов инфраструктуры. 

По словам директора Центра беспилотных технологий Александра Пронина, цель тестирования — «накатать» 500 км без сбоев и инцидентов, обновить модуль навигации и внедрить систему диспетчеризации для автоматизированного контроля. Первый опыт показал, что беспилотный автобус удобен и экологичен, кроме того он позволяет экономить до 15 литров бензина в день.

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