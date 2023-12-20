В Иннополисе впервые опробуют воздушную доставку дронами

Это первая программа такого рода в городской аэромобильности. Технологической основой проекта является цифровая интеграционная платформа полетно-информационного обслуживания, которая управляет движением беспилотников. Всего по стране действует 12 программ экспериментальной правовой регламентации для беспилотной авиации.

Максим Мысев, директор по телекоммуникационным проектам компании-инициатора установления ЭПР ООО «Центр организации движения беспилотных транспортных средств», говорит о том, что технологической основой проекта является цифровая интеграционная платформа полетно-информационного обслуживания БАС. Эта платформа управляет движением беспилотников, включая «рой дронов».

«Рой дронов» - это несколько беспилотников, двигающихся автоматизировано по своим маршрутам в рамках заложенных программ, которыми управляет один оператор. Цифровая платформа реально работает сейчас, но принципы, которые заложены при её создании, позволят организовывать движение беспилотников и после увеличения их числа в воздухе. Отличительной особенностью ЭПР является городская среда его реализации.

Рассчитываем создать такой механизм городской аэромобильности, который можно будет масштабировать на любой населенный пункт России», - рассказал Максим Мысев.