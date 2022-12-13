 В Иннополисе запустят сервис по доставке с помощью летательных беспилотников
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В Иннополисе запустят сервис по доставке с помощью летательных беспилотников

Он заработает в 2023 году.

Россия/Мир
13 декабря 2022  10:32
Автор:
Дамира Хайрулина

Сервис по доставке беспилотными летательными аппаратами на территории города Иннополис заработает в будущем, 2023 году. Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга в Кабмине мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

«Мы инициировали экспериментально-правовой режим (ЭПР) по тестированию беспилотных летательных аппаратов на территории города. Запуск инициатив в 2022 году, мы ожидаем, что в 2023 году ЭПР будет принят и будем тестировать различные сервисы по доставке беспилотными летательными аппаратами на территории город», - сообщил он.

Шагалеев также сообщил об успешной эксплуатации в городе беспилотных такси.

«Беспилотное такси «Яндекс» - одна из визитных карточек нашего города. 8 машин на сегодня сделали больше 50 тыс. поездок с 2018-го по 2022 год. Напоминаю, мы были вторые в мире и первые в Европе, кто запустил данный сервис на территории города», - сказал он.

Отметил Шагалеев и положительный опыт введения с конца 2020 года в Иннополисе роботов-доставщиков. На сегодня к доставке подключены почти все рестораны города. С этого года два робота начали доставлять посылки «Почты России». Всего в городе работает 15 роботов.

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