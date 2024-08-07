В историческом здании усадьбы Сапугольцева в Казани откроется кафе и апартаменты

В Казани реставрируют главный дом усадебного комплекса Сапугольцева, признанного объектом культурного наследия. После завершения работ на первом этаже здания планируется открыть кафе-кофейню и булочную, а на остальных этажах разместятся апартаменты. Об этом сообщили в комитете РТ по охране ОКН.

Фото: комитет РТ по охране ОКН

Усадьба Сапугольцева является частью квартала Дворянского собрания, который власти Татарстана уже много лет пытаются восстановить. Домовладение застраивалось в XVIII—ХХ веках и включает в себя уникальный образец древнерусской жилой архитектуры конца XVII-начала XVIII века — каменные жилые палаты, расположенные в глубине участка.

По словам главы комитета Ивана Гущина, в настоящее время ведутся первоочередные противоаварийные работы, которые включают в себя усиление и укрепление фундаментов, стен, кровли, замену аварийных конструкций. Также восстановление сплошности существующих бутовых фундаментов, усиление поврежденных участков кирпичной кладки стен и стройство монолитной железобетонной рубашки для укрепления фундаментов.