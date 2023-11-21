В ИТ-парке презентовали новый 3D-принтер

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Город
21 ноября 2023  11:23
Автор:
Дмитрий Смирнов

Сегодня, 21 ноября, в ИТ-парке имени Башира Рамеева компания «Русатом аддитивные технологии» презентовала свою новую разработку — 3D-принтер Rusmelt 310M. По словам генерального директора компании Илья Кавелашвили, новая разработка отличается наличиеем двух лазеров. Это увеличивает скорость печати примерно в 2 раза. Хотя от этого может пострадать качество. Спикер отметил, что аддитивные технологии стали очень востребованы в отечественном машиностроении и энергетике после введения санкций, когда некоторые западные детали стало невозможно заменить. Общую емкость российского рынка эксперт оценил примерно в 5 млрд рублей. 

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