В ИТ-парке презентовали новый 3D-принтер

Сегодня, 21 ноября, в ИТ-парке имени Башира Рамеева компания «Русатом аддитивные технологии» презентовала свою новую разработку — 3D-принтер Rusmelt 310M. По словам генерального директора компании Илья Кавелашвили, новая разработка отличается наличиеем двух лазеров. Это увеличивает скорость печати примерно в 2 раза. Хотя от этого может пострадать качество. Спикер отметил, что аддитивные технологии стали очень востребованы в отечественном машиностроении и энергетике после введения санкций, когда некоторые западные детали стало невозможно заменить. Общую емкость российского рынка эксперт оценил примерно в 5 млрд рублей.