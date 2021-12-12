 В ИТ-парке выбрали победителей финала образовательной программы Digital Start.
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В ИТ-парке выбрали победителей финала образовательной программы Digital Start.

Мероприятие проходило при поддержке Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

Республика
12 декабря 2021  15:23
Автор:
Николай Лукоянов

В ИТ-парке прошлел финал образовательной программы Digital Start. Экспертная комиссия выбрала победителей финала образовательной программы. В их числе проект «Умная корзина» из Казани в номинации «Лучший студенческий проект в сфере IT», разработчики его получили приз 20 тыс. рублей. Его суть заключается в упрощении покупки продуктов, сокращении очередей в кассах, а также снижение нагрузки на сотрудников в супермаркетах.

Также победителям в номинации «Инновационный проект» стал проект GeroTrack также из Казани. Прект выиграл 10 тыс. рублей. Это приложение, которое предоставляет пользователю рекомендации по снижению темпов старения на основе анализа биомаркеров.

В номинации «Лучшая презентация» с призом 7 тыс. рублей победил проект ECOSM из Набережных Челнов. Смысл проекта в том, что пользователь через мобильное приложение сам сможет выбрать состав эко-косметики, а также создавать уникальные цвета для декоративной косметики.

 

 

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