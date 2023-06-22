В Казани планируют провести спортивные игры БРИКС

В июне 2024 года в Казани планируется провести спортивные игры БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта России со ссылкой на Олега Матыцина.

В программу соревнований может быть включено 22 вида спорта.

Матыцин отметил, что БРИКС играет важную роль в решении глобальных вопросов, в том числе в спорте.

Подготовка Игр осуществляется по поручению президента РФ и с согласования с правительством Татарстана.

Всестороннее укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС происходит на основе принципов равенства и уважения друг к другу.