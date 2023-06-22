 В Казани планируют провести спортивные игры БРИКС
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В Казани планируют провести спортивные игры БРИКС

В программу соревнований может быть включено 22 вида спорта.

Город
22 июня 2023  18:09
Автор:
Роза Габитова

В июне 2024 года в Казани планируется провести спортивные игры БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта России со ссылкой на Олега Матыцина.

В программу соревнований может быть включено 22 вида спорта.

Матыцин отметил, что БРИКС играет важную роль в решении глобальных вопросов, в том числе в спорте. 

Подготовка Игр осуществляется по поручению президента РФ и с согласования с правительством Татарстана.

Всестороннее укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС происходит на основе принципов равенства и уважения друг к другу.

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