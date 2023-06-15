 В Камско-Устьинском районе Татарстана создали первый центр по реинтродукции краснокнижных птиц
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В Камско-Устьинском районе Татарстана создали первый центр по реинтродукции краснокнижных птиц

В начале июня сюда были доставлены птенцы соколов-балобанов.

Республика
15 июня 2023  11:53
Автор:
Эдуард Салихов

В Камско-Устьинском районе Татарстана создали первый центр по реинтродукции краснокнижных птиц. 10 соколят, которым сейчас от месяца до полутора, были помещены в искусственные гнезда. Об этом расскзаали в Telegram-канале Минэкологии РТ.

Все птенцы хорошо перенесли дорогу, их разместили в хеках, а также «окольцевали», чтобы отследить места гнездования. Как сообщают орнитологи, три птенца уже встали на крыло.

Ранее «КВ» сообщали, что в Спасском районе Татарстана спасли краснокнижного орла-карлика со сломанным крылом. Птицу у села Три озера Спасского района обнаружил житель города Болгар.

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