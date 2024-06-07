В канализации Казани нашли кукол, гантели и детские самолеты

news_top_970_100
Город
7 июня 2024  10:21
Автор:
Эндже Гарафиева

Специалисты Водоканала Казани за пять месяцев текущего года извлекли из канализационной сети более 1,6 тысячи кубометров мусора. Среди найденных предметов были не только привычные бытовые отходы, но и весьма необычные находки: куклы, гантели, ершики, детские самолеты и даже манекены. Как эти предметы оказались в канализации, остается загадкой.

 Фото: © Казанский Водоканал

С начала года в сети канализации было устранено более 6,6 тысячи засоров. Одной из основных причин засоров является нарушение правил пользования канализационными системами, а именно сброс бытового мусора в сети канализации. Засоры не только забивают трубы в сетях водоканала, но и могут привести к засорам во внутридомовых сетях. 

 Фото: © Казанский Водоканал

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Летние каникулы: как избежать детской травматизации при катании на самокатах и велосипедах
В Казани провели учения на случай обнаружения пассажира с лихорадкой Эбола
Стартовал конкурс роликов про науку
Рустам Минниханов: Татарстан получит 5 новых залов для настольного тенниса
В канализации Казани нашли кукол, гантели и детские самолеты
1,5 миллиарда рублей потратят на вывоз мусора из четырех районов Казани
«Аэрофлот» отказывается от казанских Ту-214 в пользу МС-21
Жителям Татарстана, имеющим ОВЗ, расскажут, как поступить в вузы и ссузы