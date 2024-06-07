В канализации Казани нашли кукол, гантели и детские самолеты

Специалисты Водоканала Казани за пять месяцев текущего года извлекли из канализационной сети более 1,6 тысячи кубометров мусора. Среди найденных предметов были не только привычные бытовые отходы, но и весьма необычные находки: куклы, гантели, ершики, детские самолеты и даже манекены. Как эти предметы оказались в канализации, остается загадкой.

Фото: © Казанский Водоканал

С начала года в сети канализации было устранено более 6,6 тысячи засоров. Одной из основных причин засоров является нарушение правил пользования канализационными системами, а именно сброс бытового мусора в сети канализации. Засоры не только забивают трубы в сетях водоканала, но и могут привести к засорам во внутридомовых сетях.