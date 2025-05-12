В Казань безвозмездно передали трехсекционный трамвай из Санкт-Петербурга

На маршрут №7 вышел современный трехсекционный трамвай АКСМ 84300М, безвозмездно переданный Казани петербургским предприятием «Горэлектротранс».
Передача вагона стала возможной благодаря поддержке руководства Татарстана и Санкт-Петербурга. Перед вводом в эксплуатацию специалисты провели масштабную подготовку:
- разборку и транспортировку из Северной столицы
- сборку и техническое обслуживание
- модернизацию систем управления и безопасности
- установку современного оборудования
Трамвай получил инвентарный номер 1406 и уже вышел на линию. Его появление позволит улучшить качество перевозок пассажиров в Казани.
«Это важное пополнение нашего подвижного состава, которое повысит комфорт городских поездок», - отметили в МУП «Метроэлектротранс».
Новый вагон оснащен системой видеонаблюдения, бескондукторной оплатой, современной навигацией и информационными табло, что соответствует современным стандартам пассажирского транспорта.