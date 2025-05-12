В Казань безвозмездно передали трехсекционный трамвай из Санкт-Петербурга

На маршрут №7 вышел современный трехсекционный трамвай АКСМ 84300М, безвозмездно переданный Казани петербургским предприятием «Горэлектротранс».

Фото: МУП«Метроэлектротранс»

Передача вагона стала возможной благодаря поддержке руководства Татарстана и Санкт-Петербурга. Перед вводом в эксплуатацию специалисты провели масштабную подготовку:

разборку и транспортировку из Северной столицы

сборку и техническое обслуживание

модернизацию систем управления и безопасности

установку современного оборудования

Трамвай получил инвентарный номер 1406 и уже вышел на линию. Его появление позволит улучшить качество перевозок пассажиров в Казани.

«Это важное пополнение нашего подвижного состава, которое повысит комфорт городских поездок», - отметили в МУП «Метроэлектротранс».

Новый вагон оснащен системой видеонаблюдения, бескондукторной оплатой, современной навигацией и информационными табло, что соответствует современным стандартам пассажирского транспорта.