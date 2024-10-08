В Казань из Минска приехали новые голубые троллейбусы

До конца года столица Татарстана получит 39 современных троллейбусов МАЗ-303Т22, разработанных специально для Казани. Новые троллейбусы заменят на маршрутах устаревшие модели 2013 года выпуска. Три из них уже прибыли из Минска на этой неделе и проходят предрейсовую подготовку в МУП «Метроэлектротранс».

Это не первые троллейбусы данной модели на улицах города. Год назад Казань уже получила партию таких машин, которые успели зарекомендовать себя с хорошей стороны.

Фото: kzn.ru

Новые троллейбусы отличаются повышенной комфортностью как для пассажиров, так и для водителей. Отличительной чертой модели является низкий пол, облегчающий посадку и высадку, особенно для маломобильных граждан.

Благодаря новой сборке салона, в троллейбусе стало на 8 мест больше, теперь он может перевозить до 90 пассажиров.

В салоне установлены кондиционеры, мягкие сиденья, USB-разъемы, система информирования для пассажиров с ОВЗ, LED-освещение. Для безопасности пассажиров предусмотрена система непрерывного контроля токов утечки и аварийная автономная система, которая позволяет троллейбусу проехать до 2 км без подключения к контактной сети.