В Казань из Волчанска доставят старинный ретротрамвай

news_top_970_100
Город
18 марта 2024  18:44
Автор:
Эндже Гарафиева

Найденный в городе Волчанск Свердловской области кузов 70-летнего трамвая в этом году отреставрируют и доставят в Казань, чтобы установить на Аллее Славы «Метроэлектротранса». Открытие памятника будет приурочено к 125-летию электрического казанского трамвая.

Ретротрамвай МТВ-82 был выпущен в 1953 году. По всему миру сохранилось всего 8 таких экземпляров. Реставрацией занимаются энтузиасты депо.

Мэр города Ильсур Метшин подчеркнул, что юбилейная дата электрического казанского трамвая – это историческое наследие столицы Татарстана.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казань из Волчанска доставят старинный ретротрамвай
Из Казани до Мурманска теперь снова можно будет добраться прямым рейсом
Молодая жительница Казани прописала в своей квартире 82 иностранца
На трассе Казань-Альметьевск сбили косулю, животное погибло
Татарстан списал почти 10 млрд рублей долга перед федеральным бюджетом
Солист «Иванушки International» признался в любви к Казани
Средний чек покупок на 8 марта вырос на 15%
В Казани к лету все трамваи и троллейбусы переведут на бескондукторную оплату проезда