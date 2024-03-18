В Казань из Волчанска доставят старинный ретротрамвай

Найденный в городе Волчанск Свердловской области кузов 70-летнего трамвая в этом году отреставрируют и доставят в Казань, чтобы установить на Аллее Славы «Метроэлектротранса». Открытие памятника будет приурочено к 125-летию электрического казанского трамвая.

Ретротрамвай МТВ-82 был выпущен в 1953 году. По всему миру сохранилось всего 8 таких экземпляров. Реставрацией занимаются энтузиасты депо.

Мэр города Ильсур Метшин подчеркнул, что юбилейная дата электрического казанского трамвая – это историческое наследие столицы Татарстана.