 В Казань на День России прибыл ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы
news_header_top_970_100

В Казань на День России прибыл ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы

С 8 по 11 июня святыню можно было увидеть в храме преподобного Серафима Саровского в Челнах.

Город
12 июня 2023  15:57
Автор:
Эдуард Салихов

По благословению Патриарха Кирилла по городам страны провозится ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

С 8 по 11 июня святыню можно было увидеть в храме преподобного Серафима Саровского в Челнах, а 12 июня она прибыла в кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана. 

В течение пребывания святыни в соборе будут проводиться молебны каждый день, включая День России. 12 июня в 15.00 и 19.00, 13 июня в 11.00, 13.00, 15.00 и 19.00, 14 июня в 11.00, 13.00, 15.00 и 19.00.

Напомним, что сегодня для жителей и гостей города подготовлена обширная программа развлечений. Атмосферу праздника создадут концерты, салют, квесты, мастер-классы и другие активности. «Казанские ведомости» рассказывают о программе празднования.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Раис Татарстана поздравил медработников с профессиональным праздником
В Татарстане в начале недели прогнозируют 19 градусов тепла
На Дне молодежи в Челнах выступит The Limba
В Тукаевском районе при пожаре в частном доме погибли три человека
Сабантуй в Набережных Челнах посетили около 100 тыс. человек
Жителя Челнов будут судить за убийство сестры из-за дележки квартиры
В Казани прошел республиканский финал соревнований по футболу «Кожаный мяч»
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети