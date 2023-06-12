В Казань на День России прибыл ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы

По благословению Патриарха Кирилла по городам страны провозится ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

С 8 по 11 июня святыню можно было увидеть в храме преподобного Серафима Саровского в Челнах, а 12 июня она прибыла в кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана.

В течение пребывания святыни в соборе будут проводиться молебны каждый день, включая День России. 12 июня в 15.00 и 19.00, 13 июня в 11.00, 13.00, 15.00 и 19.00, 14 июня в 11.00, 13.00, 15.00 и 19.00.

Напомним, что сегодня для жителей и гостей города подготовлена обширная программа развлечений. Атмосферу праздника создадут концерты, салют, квесты, мастер-классы и другие активности. «Казанские ведомости» рассказывают о программе празднования.