В Казань на форум «Литературный флагман» приедут писатели Алексей Варламов, Ася Володина и другие

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Город
21 мая 2024  19:53
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани с 23 по 25 мая выступят известные российские писатели, переводчики, издатели и преподаватели.

Культурно-просветительская программа организована в рамках фестиваля-форума «Литературный флагман России».

На 20 площадках пройдут творческие встречи, презентации, лекции и творческие программы.

Перед зрителями выступят различные писатели и авторы, включая Алексея Варламова, Асю Володину и других.

Поэтесса Лилия Сафина представит новую книгу, написанную на русском и татарском языках.

Мероприятие с экспертами-переводчиками будет организовано для поклонников современной японской, корейской и китайской литературы.

Учитель Петр Земсков проведет занимательные уроки математики для гостей события.

Участниками форума станут авторы из разных регионов, включая Ульяновскую и Нижегородскую области, Ненецкий автономный округ.

Мероприятия культурно-просветительского блока состоятся в различных местах, включая библиотеки, книжные магазины и культурные центры.

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