В Казань направят дополнительные силы для организации правопорядка на играх БРИКС

Более 150 сотрудников полиции из Набережных Челнов будут задействованы в охране общественного порядка во время Игр БРИКС в Казани.

Как сообщил начальник Управления МВД по Набережным Челнам Айрат Ханбиков на аппаратном совещании, отряд уже принимал участие в обеспечении безопасности на международном форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» и планирует командировку с 8 по 24 июня для работы на Играх БРИКС.

Мэр Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что задачи по охране порядка усиливаются в связи с множеством значимых мероприятий в Казани, включая Игры БРИКС и заседания стран-членов БРИКС. Он указал на необходимость привлечения дополнительных сил и средств из различных муниципалитетов, в том числе частных охранных предприятий и добровольных дружин, для обеспечения безопасности данных событий.

Игры стран БРИКС, запланированные с 10 по 26 июня, пройдут на 18 спортивных объектах Казани и соберут около 5 тысяч участников из 75 стран. Помимо соревнований, для гостей организуют культурные мероприятия и экскурсии, включая участие в национальном празднике Сабантуй, который совместят с церемонией закрытия игр.