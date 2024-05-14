В Казань направят дополнительные силы для организации правопорядка на играх БРИКС

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Город
14 мая 2024  11:52
Автор:
Эндже Гарафиева

Более 150 сотрудников полиции из Набережных Челнов будут задействованы в охране общественного порядка во время Игр БРИКС в Казани.

Как сообщил начальник Управления МВД по Набережным Челнам Айрат Ханбиков на аппаратном совещании, отряд уже принимал участие в обеспечении безопасности на международном форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» и планирует командировку с 8 по 24 июня для работы на Играх БРИКС.

Мэр Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что задачи по охране порядка усиливаются в связи с множеством значимых мероприятий в Казани, включая Игры БРИКС и заседания стран-членов БРИКС. Он указал на необходимость привлечения дополнительных сил и средств из различных муниципалитетов, в том числе частных охранных предприятий и добровольных дружин, для обеспечения безопасности данных событий.

Игры стран БРИКС, запланированные с 10 по 26 июня, пройдут на 18 спортивных объектах Казани и соберут около 5 тысяч участников из 75 стран. Помимо соревнований, для гостей организуют культурные мероприятия и экскурсии, включая участие в национальном празднике Сабантуй, который совместят с церемонией закрытия игр.

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