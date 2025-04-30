В Казань прибыл «Поезд Победы»

Сегодня «Поезд Победы» сделал остановку в Казани. Отметим, что мемориальный состав «Поезд Победы» сформирован на Горьковской железной дороге в рамках празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Праздничные мероприятия в честь торжественного отправления «Поезда Победы» начались на вокзальном комплексе Нижний Новгород 23 апреля этого года. Мемориальный состав отправился в путешествие по всей Горьковской железной дороге.

Всего на его маршруте – 45 станций, на которых пройдут торжественные митинги, праздничные мероприятия и концерты.

- Прибытие «Поезда Победы» - это особое мероприятие, особые эмоции, - в приветственном слове сказала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. – Нет такой семьи, где не было бы своего героя. Из Советской Татарии, Татарстана на поле боя ушло порядка 700 тыс. человек. Почти 350 тысяч человек погибли, защищая Родину. Каждый день помним тех, кто не вернулся. Сегодня как никогда мы понимаем цену Победы.

К слову, в состав ретропоезда вошли легендарный паровоз серии ЛВ-165, а также шесть платформ с выставочными образцами военной техники и два вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией с предметами быта и интерьера военных лет.

Все желающие смогли опробовать солдатскую кашу и сделать памятные фотографии. Еще сегодня на станции прошел праздничный концерт.