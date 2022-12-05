Сегодня в Казань приехал сказочный поезд Деда Мороза. Сопровождали дедушку Снегурочка и другие сказочные персонажи.

Дед Мороз и Снегурочка вышли поприветствовать детей на казанский железнодорожный вокзал, пожелали им счастливого Нового года и спели праздничные песни. Посетить передвижную резиденцию Деда Мороза могли те, кто заранее приобрел билеты. Остальные могли посетить вагон-ресторан, сувенирную лавку и буфет.

Тамара, мама одной из малениких посетительниц резиденции Деда Мороза рассказала, что билеты на ее посещение в Казани были нарасхват:

«Мы в первый раз решили пойти на поезд, посмотрели фотографии и дочка, ей пять лет, очень захотела на него попасть. Билеты еле урвали, они закончились очень быстро со старта продаж. Но это здорово, что такое делают, у детей ощущение праздника и волшебства», – говорит женщина.

Поезд Деда Мороза в Казани

«Праздник очень классный, красивый поезд и елка. Жаль, конечно, что не попали в саму праздничную резиденцию, мы и не знали, что тут по билетам нужно идти. А в другие вагоны тоже сложно попасть, очереди большие», – высказалась другая посетительница праздника Альбина.



«Сама идея хорошая, что приезжает Дед Мороз и что дети с таким энтузиазмом его встречают. Когда поезд приехал, от восторженных криков можно было и слух потерять. Но только проблема была в том, что сцена не над землей, не приподнята и не все было видно», – прокомментировала мама трех детишек Эльмира.

Поезд Деда Мороза путешествует по России с 2021 года. В составе поезда – 19 вагонов, которые украшены яркими фонариками и праздничными рисунками. В вагонах находятся салон-приемная, сцена, «Сказочная деревня» для игр и квестов, ресторан и сувернирная лавка.