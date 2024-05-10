В Казань прилетел президент Гвинеи-Бисау

Лидер африканской страны Умару Сисоку Эмбало этим утром прибыл в столицу Татарстана. В казанском аэропорту президента встретил Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Казань стала второй точкой в рабочем визите политика, у которого на 9 мая было запланировано посещение России. Вчера Умару Сисоку Эмбало встретился с Владимиром Путиным и побывал на Параде Победы в Москве.

Сегодня Минниханов и Эмбало сядут за стол переговоров, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество между странами. Его планируют расширить, углубившись в вопросы экономики и культуры.

Неделю назад Раис Татарстана уже встречался с африканским президентом в Гамбии, где проходил саммит глав государств, там он его и пригласил посетить Казань, на что Эмбало ответил положительно.