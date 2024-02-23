В KazanExpo заработал «Город Игр будущего»

Казанцев приглашают на интерактивную выставку и в развлекательный центр «Игры будущего» в «Казань Экспо», которая будет открыта для посещения до 3 марта.

Здесь гости могут ненадолго посмотреть трансляции игр, поговорить с нейросеть, поиграть в видеоигры, стать фиджитал-спортсменом или прийти на автограф-встречу с футболистом Андреем Аршавиным или блогером Владом А4 Бумага.

А ещё посетителям предлагают пройти открытую квалификацию и стать участником «Игр будущего» по VR ритм-симулятору и танцевальному симулятору.

В лектории можно посетить мастер-классы и лекции.

Добраться в МВЦ «Казань Экспо» можно на электричке или на бесплатных шаттлах от станции метро «Проспект Победы».

Попасть в «Город Игр будущего» легко. Вход свободный. Он работает каждый день с 9:00 до 20:00.