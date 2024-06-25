В Казани 11-летний ребенок попал под машину, катаясь на самокате по проезжей части

В Казани 70-летняя женщина за рулем «Лады» сбила 11-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате, не спешившись. Об этом сообщила Госавтоинспекция Татарстана.

Ребенок возвращался домой после прогулки без сопровождения взрослых и нарушил правила дорожного движения. В результате инцидента мальчик получил травмы и был госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает родителей не оставлять детей без присмотра вблизи проезжей части. Важно постоянно напоминать детям о правилах перехода дороги и объяснять им о возможных опасностях, которые подстерегают их на дороге и во дворе.