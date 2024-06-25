В Казани 11-летний ребенок попал под машину, катаясь на самокате по проезжей части

news_top_970_100
Город
25 июня 2024  11:50
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани 70-летняя женщина за рулем «Лады» сбила 11-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате, не спешившись. Об этом сообщила Госавтоинспекция Татарстана.

Ребенок возвращался домой после прогулки без сопровождения взрослых и нарушил правила дорожного движения. В результате инцидента мальчик получил травмы и был госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает родителей не оставлять детей без присмотра вблизи проезжей части. Важно постоянно напоминать детям о правилах перехода дороги и объяснять им о возможных опасностях, которые подстерегают их на дороге и во дворе.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Вузам Татарстана на новый учебный год выделили свыше 22 тысяч бюджетных мест
Татарстанские театры завоевали «Золотые маски» национальной театральной премии
«Туполев» в Казани завершил перевооружение цехов, готовясь к увеличению производства Ту-214
Рустам Минниханов в Москве провел заседание Совета директоров АО «Туполев»
Red Wings запустит новые рейсы из Казани в Москву на современных лайнерах
В Казани 11-летний ребенок попал под машину, катаясь на самокате по проезжей части
Госкомитет Татарстана по тарифам не будет повышать тарифы на отопление
Форвард «Рубина» вляпался в скандал на Евро-2024
Форвард «Рубина» вляпался в скандал на Евро-2024